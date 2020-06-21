Отследить откуда поступают боты в Инстаграмм

У меня страница в Инстаграмм с изделиями из кожи, недавно начали подписываться и через какое-то время отписываться боты, где-то по 5000 в сутки.

хотелось бы узнать откуда они идут и как это можно прекратить.

по цене договоримся.

инстаграм : shendrik_line