Отследить откуда поступают боты в Инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки545 просмотров

У меня страница в Инстаграмм с изделиями из кожи, недавно начали подписываться и через какое-то время отписываться боты, где-то по 5000 в сутки.

хотелось бы узнать откуда они идут и как это можно прекратить.

по цене договоримся.

инстаграм : shendrik_line

5 лет назад
guest_1592232373919
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

stas_dyda
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо, помогли!!
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

stas_dyda
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад