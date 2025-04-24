Парсинг конкурентов Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок53 просмотра

Интересует парсинг продвижение для моего инстаграм аккаунта.

Цель - привлечь активных подписчиков конкурентов (список предоставлю)

Нужно собрать целевых подписчиков моих конкурентов, фильтруя/удаляя ботов. Далее делать лайки, комменты.

Важно, чтобы мой профиль делал подписку только тогда, когда ко мне лично в профиль зашел потенциальный клиент и поинтересовался моим профилем более 10-15 секунд

InstagramПоиск информацииПривлечение подписчиков
20 дней назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

MrTree-dev
Михаил 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
час назад
20 дней назад
$45
15 дней
Escrow
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Четкая и своевременная коммуникация. Хорошо расписано ТЗ, буду рад сотрудничать в дальнейшем.

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Альона
 
32 года
месяц в сервисе
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3 дня назад
20 дней назад
Искандер
 
16 лет
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Джавид
 
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14 часов назад
2 отзыва
20 дней назад
MrTree-dev
Михаил 
23 года
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Был
час назад
20 дней назад
Владимир
 
32 года
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20 дней назад