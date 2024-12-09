Парсинг телеграмм каналов, фейсбук групп, досок объявлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка21 просмотр

Нужно собрать телеграмм каналов, фейсбук групп, досок объявлений по тематике - локальные чаты проживающих людей за рубежом, по Европе. Нужно 100+ штук, желательно больше

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5 месяцев назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Андрій
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад