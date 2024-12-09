Требуется креативный дизайнер для разработки ленты Instagram из 15 постов на тему железной дороги и вагонов. Используйте имеющиеся фотографии и графику для создания стильного контента для маркетингового агентства. Обязательно предоставьте примеры работ.
Парсинг телеграмм каналов, фейсбук групп, досок объявлений
Нужно собрать телеграмм каналов, фейсбук групп, досок объявлений по тематике - локальные чаты проживающих людей за рубежом, по Европе. Нужно 100+ штук, желательно больше
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