Подать рекламу в инстаграм

Здравствуйте . Подскажите пожалуйста, мне нужна реклама в инстаграм, чтобы она появлялась в некоторых местных городских группах, оформить это как то по презентабельнее, я совсем не разбираюсь в этом. Занимаюсь кондитеркой. Возможно ли это. Заранее спасибо за ответ.