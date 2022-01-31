Поднять YT канал

Добрый день, гуру СММ и продвижения. Мы открыли ютюб проект - аудио рассказы.

Хотели бы получить хороший старт. 1000-1500 живых подписчиков (актив+просмотры + комментарии)

Хотели бы узнать сколько будет стоить данная услуга. Мы пока только начали и бюджета практически нет.

В идеале - по бартеру:

С вас помощь в продвижении и оптимизации, а мы в свою очередь будем вас рекламировать в описании к роликам + предоставим услуги по дикторам, звуку и т.д.

Либо просто помогите советами.

Канал - https://www.youtube.com/channel/UCB-dPiACKALHmprNnVBufUQ

Всем заранее спасибо!