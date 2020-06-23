Подобрать чаты, форумы мамочек детей от 3 лет и запостить инфу

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Закрыт6 заявок415 просмотров

Продукт: пошив одежды по детскому рисунку. Продвижение через чаты, форумы, блогеров, организаторов детских праздников, фотографов.

ЦА: мамы детей 3-12 лет, в первую очередь Беларусь.

5 лет назад
slogotipom
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Заявки фрилансеров

Елена
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
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