Подписчики для страницы Facebook

Требуются услуга по продвижению товара/сайта по средствам общения на форумах строительных тематик, по средствам поиска подходящих тем, либо их создания для последующего обсуждения. [b]Спамеры не интересуют принципиально[/b]. Так же интересуют владельцы форумов строительных тематик для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны подписчики на страницу Facebook (100 шт.), исключительно живые люди, обязательно из города Киев. Сроки выполнения 6-7 дней.
Все уточнения по эл. адресу
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется добавить порядка 200 подписчиков в группу. Ссылки проставлять нельзя в группе. Ваша цена. Регион СПб.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо пропиарить продукцию: "антисептики для дерева" по строительным форумам. Пиарить лучше с прокаченных аккаунтов, чтобы не вызывать подозрений. Все должно выглядеть естественно, т.е. никакой прямой рекламы, нужно просто вступать в дискуссии и затем давать ссылки на ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
Требуется привлечь подписчиков на канал YouTube. На него залито несколько видео с тематикой путешествий. Требуются подписчики офферы / живые подписчики с активностью. Предлагайте свои варианты за 100 или 1 000 подписчиков + срок. 8$ за 500 ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Необходимо через disqus добавить отзывы на сайт вебстудии. Форма добавления находится на самом сайте, уникальные профильные аккаунты.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Группа http://vk.com/autoshinibu, нужны участнки: мужчины от 24-40 лет. Регион: РоссияСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать или откорректировать аккаунт , далее нужны подписчики в инстаграмм, только ЦА, не собаки, не боты не офферы, Тема- продажа цветов – доставка цветов. ведение, заполнение, сообщества https://instagram.com/florahimki.ru/ сайт www.florahimki.ru критерий – город проживания ( Подмосковные 7 городов)Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть группа https://vk.com/pfmst Цель группы - принимать заявки на ремонтно-строительные работы по Казахстану и публиковать информацию обо всех профессионалах в сфере ремонта и строительства по Казахстану. Задача Сегодня: Привлечь пользователей ВК из Казахстана в группу. Также есть сайт сервис, ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем доброго дня! Есть паблик в Вконтакте: http://vk.com/stabilis72 Тематика: строительство и ремонт. География: Тюмень, ХМАО, ЯНАО Что хотим? Хотим видеть посты в группе. Схему придумали примерно такую: 1. Пост тематический. Вроде того, как что-то сделать или т.п. 1-2 Поста из серии ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек,который будет заниматься продвижением групп в основных социальных сетях(VK.FB.OK).Житель Украины. На должность ищем не просто 'шаблонного' SMM-щика,а человек,который креативно отнесется к поставленным ему задачам.Основные свои задания вы знаете,это продвижение,поиск новых подписчиков ,поддержка активности в группах. Присылайте ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад