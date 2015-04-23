Подписчики на сообщество vk

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Закрытнет заявок97 просмотров

Требуется привлечение живых людей в группу Вконтакте (сообщество,кондитерская).

Только живые люди, не боты.

Охват г.Курск и Курская область

Кол-во подписчиков от 1000 и выше (обговаривается)

С вас портфолио, план и сроки работы.

Предложите стоимость.

10 лет назад
derabkoolga
Ольга 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров