Подписчики вк

Доброго времени суток! Нужно пригласить в группу https://vk.com/karnavalnyekostumy реальных людей, не ботов, потенциальных покупателей. В идеале заинтересованных в товаре. Больше всего интересуют регионы: Воронежская область, Белгородская, Липецкая, Московская и другие. Нужны гарантии и отчет о ...