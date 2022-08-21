Поиск инстаграм-аккаунтов в заранее заготовленном списке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт18 заявок535 просмотров

Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной

списка аккаунтов (это будут как правило подписчики каких-то аккаунтов в

инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол, возраст.

Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей

влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не нужно.

Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критерям.

Средняя конверсия в найденные аккаунты — 1-2%. Т.е. находятся примерно 10 из

1000. На проверку одного аккаунта в среднем уходит 1-3 секунды.

Кол-во которое нужно будет ещё проработать 1млн+

Есть 2 варианта оплаты:

1-й — 5 грн за аккаунт

2-й — 0,015 грн за каждый проверенный аккаунт + 2.5 грн за подходящий найденный

Это за 1000 аккаунтов 15 грн по-любому и 25 грн, если были найдены 10 аккаунтов (1% от 1000)

В совокупности в таком случае за час работы Вы получаете примерно 40 гривен

Стабильность работы не критична

3 года назад
goga100996
Георгий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анжелика
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марина
 
58 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Назар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Карина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Полина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евелина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Крістіна
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Віктор
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероніка
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Людмила
 
45 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Татьяна
 
43 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олена
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Иван
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Таргетированная реклама

    Требуется таргетолог для настройки рекламы учебного центра Bunker School в Facebook и Instagram. Задача включает разработку стратегии и запуск рекламных кампаний для привлечения клиентов.

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформление группы вконтакте

    Требуется оформление группы ВКонтакте для продажи материалов для наращивания ресниц в эстетическом стиле. Необходимо создать логотип и несколько анимаций для отображения в мобильном приложении, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведення інстаграм та телеграм з риболовлі.

    $300

    Шукається SMM-спеціаліст для розвитку інстаграм та телеграм-каналів з риболовлі. Вимоги: досвід у спінінговій ловлі, знання соцмереж, відмінне володіння українською та російською мовами. Потрібно наповнювати контентом, знати алгоритми та тренди. Важлива пунктуальність і чіткість у виконанні завдань.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение группы вконтакте

    Необходимо продвинуть группу ВКонтакте по продаже свежих овощей и фруктов в Рязани, набрав живых подписчиков. Цели: увеличить узнаваемость и привлечь клиентов. Учитываются реальные пользователи, без ботов. Требуется оценить стоимость услуг для 5000 и 10 000 подписчиков, а также расходы на таргетированную рекламу. Возможна дополнительная работа по созданию постов и проведению конкурсов.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рассылка смс по телеграмм , реклама в инсте и фейсбуке нужен SПАМЕР

    Ищется SПАМЕР для организации рассылки смс по Telegram, а также для проведения рекламных кампаний в Instagram и Facebook. Требуется опыт в SMM и SMO для эффективного продвижения.

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекламный пост канала

    $6

    Требуется помощь в создании рекламного поста для паблика с мемами. Необходимо разработать оригинальный текст, который привлечет 2-3 новых подписчиков. Пример предыдущих постов будет предоставлен в приложении. Ожидается креативный подход для заинтересования аудитории.

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реклама для авторского путешествия

    Требуется реклама для авторского путешествия с целью получения целевых лидов по стоимости не более 1500 рублей и конверсией в продажи 4% и выше. Имеется сайт и группа в ВКонтакте с минимумом подписчиков. Рассматриваются бесплатные консультации и аудит сайта для улучшения результатов.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка рекламы для Instagram

    Требуется настройка и запуск рекламы для Instagram аккаунта @kvest_zdes в нише дизайнерских квест-боксов. Основная цель — увеличить количество сообщений в Direct. Имеются профессиональные фотографии для использования в рекламе.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача - привести 1-10к целевых подписчиков в ТГ канал

    Необходимо привлечь от 1.000 до 10.000 целевых подписчиков в телеграм-канал, посвященный осознанности, медитациям и йоге. Ожидается использование систем аналитики для оценки эффективности, фильтрация подписчиков и реклама в схожих каналах. Предложите свои методы, оцените время и бюджет для выполнения задачи.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Раскрутить новостной телеграм канал

    Необходимо осуществить раскрутку новостного телеграм канала. Ожидается получение обратной связи с вариантами методов продвижения. Рассматриваются только серьезные предложения по раскрутке.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад