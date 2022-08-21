Требуется таргетолог для настройки рекламы учебного центра Bunker School в Facebook и Instagram. Задача включает разработку стратегии и запуск рекламных кампаний для привлечения клиентов.
Поиск инстаграм-аккаунтов в заранее заготовленном списке
Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной
списка аккаунтов (это будут как правило подписчики каких-то аккаунтов в
инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол, возраст.
Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей
влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не нужно.
Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критерям.
Средняя конверсия в найденные аккаунты — 1-2%. Т.е. находятся примерно 10 из
1000. На проверку одного аккаунта в среднем уходит 1-3 секунды.
Кол-во которое нужно будет ещё проработать 1млн+
Есть 2 варианта оплаты:
1-й — 5 грн за аккаунт
2-й — 0,015 грн за каждый проверенный аккаунт + 2.5 грн за подходящий найденный
Это за 1000 аккаунтов 15 грн по-любому и 25 грн, если были найдены 10 аккаунтов (1% от 1000)
В совокупности в таком случае за час работы Вы получаете примерно 40 гривен
Стабильность работы не критична
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