Поиск junior SMM-специалиста на part-time работу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок10 просмотров

Я ищу junior SMM-специалиста на постоянную part-time работу.

Основные задачи будут включать подготовку контент-плана, составление визуальной сетки, создание макетов в Figma, а также съемки на телефон.

Пожалуйста, укажите свои условия и присылайте портфолио в личные сообщения.

FigmaSMMПродвижение в социальных сетях
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров