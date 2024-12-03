Требуется создать базу блогеров с минимальным количеством 200. Целевая аудитория 35-44 года, преимущественно женская. Блогеры должны публиковать контент о еде не реже двух раз в неделю, тематики: лайф блоги, семейные и фуд блогеры. Минимальное количество подписчиков - 50,000, без накрутки комментариев и лайков.
Поиск маркетолога для привлечения клиентов
Я ищу маркетолога, который будет заниматься привлечением клиентов для нашего бизнеса.
Важно, чтобы специалист имел опыт в маркетинге и понимал, как эффективно привлекать целевую аудиторию.
Ожидаю предложений по стратегиям и методам работы, а также готов обсудить условия сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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