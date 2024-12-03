Поиск маркетолога для привлечения клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки9 просмотров

Я ищу маркетолога, который будет заниматься привлечением клиентов для нашего бизнеса.

Важно, чтобы специалист имел опыт в маркетинге и понимал, как эффективно привлекать целевую аудиторию.

Ожидаю предложений по стратегиям и методам работы, а также готов обсудить условия сотрудничества.

Привлечение клиентов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Игорь
 
48 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
5 месяцев назад