Требуется креативный SMM-менеджер для развития социальных сетей. Необходимы навыки создания контента, работа с Instagram, Facebook, YouTube и TikTok. Владение русским и английским языками, базовый видеомонтаж и грамотный копирайтинг обязательны. Удаленная работа на полдня (4 часа в день).
Поиск СММ-специалиста для стендап клуба
Я ищу специалиста по социальным медиа (СММ-щик) для работы в стендап клубе.
Основные требования: любить комедию и комиков, а также обладать всеми необходимыми навыками в области СММ.
Для обсуждения условий работы необходимо обратиться к автору через Telegram.
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