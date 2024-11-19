Я ищу специалиста по социальным медиа (СММ-щик) для работы в стендап клубе.

Основные требования: любить комедию и комиков, а также обладать всеми необходимыми навыками в области СММ.

Для обсуждения условий работы необходимо обратиться к автору через Telegram.