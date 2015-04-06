Постинг на доски объявлений. СНГ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Требуется ручное размещение объявлений на сайтах трудоустройств. Тематика - предлагаю работу. Россия и все СНГ, может даже русскоязычный забугор. Вижу раелизацию так: создаем совместный почтовый ящик, которым исполнитель пользуется для подтверждения адреса, а я для реагирования на отклики. Ставка 3 рубля за одну доску. Если сработаемся, можем повышать оплату. Выплачиваю на webmoney.

10 лет назад
yarik198111
Коптев 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров