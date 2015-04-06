Бюджет 1500 рублей. Тематика спортивное питание. Аватарка нравится в таком стиле https://vk.com/steelmagaz Меню в таком https://vk.com/ironpvl?w=page-94242902_50304914
Постинг на доски объявлений. СНГ
Требуется ручное размещение объявлений на сайтах трудоустройств. Тематика - предлагаю работу. Россия и все СНГ, может даже русскоязычный забугор. Вижу раелизацию так: создаем совместный почтовый ящик, которым исполнитель пользуется для подтверждения адреса, а я для реагирования на отклики. Ставка 3 рубля за одну доску. Если сработаемся, можем повышать оплату. Выплачиваю на webmoney.
Заявки фрилансеров
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