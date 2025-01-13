Требуется дизайнер для оформления социальных сетей, в частности, профиля в Instagram. Задачи включают разработку макетов для сторис, подбор шрифтов и создание единой стилистики. Фокус на естественной и приглушенной эстетике, избегая неоновых градиентов. Специалист должен быть готов к долгосрочному сотрудничеству и решению будущих задач.
Потрібно створити Telegram-канал та групу для арбітражу трафіку
Опис завдання:
Шукаю фахівця для створення Telegram-каналу та чату, орієнтованих на арбітраж трафіку. Завдання включає:
Створення Telegram-каналу:
Налаштування каналу (оформлення, встановлення аватарки, опису).
Підготовка стартового контенту (5–10 постів , тренди, інструменти тощо).
Поради щодо регулярного ведення каналу (контент-план).
Створення Telegram-групи:
Налаштування правил чату
Інтеграція групи з каналом для спільної взаємодії.
Оформлення та базові налаштування (аватарка, опис).
Оформлення:
Розробка яскравого дизайну для аватарки та банера.
Рекомендації щодо кольорової гами та стилю контенту.
Рекомендації щодо просування:
Як залучити цільову аудиторію
Поради з органічного та платного просування.
Вимоги до виконавця:
Досвід роботи з Telegram-каналами/групами (портфоліо або приклади).
Знання сфери арбітражу трафіку та основ інтернет-маркетингу.
Креативність і вміння працювати з аудиторією.
Для обговорення деталей пишіть в приватні повідомлення.
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