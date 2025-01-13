Потрібно створити Telegram-канал та групу для арбітражу трафіку

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки49 просмотров

Опис завдання:
Шукаю фахівця для створення Telegram-каналу та чату, орієнтованих на арбітраж трафіку. Завдання включає:

  1. Створення Telegram-каналу:

    • Налаштування каналу (оформлення, встановлення аватарки, опису).

    • Підготовка стартового контенту (5–10 постів , тренди, інструменти тощо).

    • Поради щодо регулярного ведення каналу (контент-план).

  2. Створення Telegram-групи:

    • Налаштування правил чату

    • Інтеграція групи з каналом для спільної взаємодії.

    • Оформлення та базові налаштування (аватарка, опис).

  3. Оформлення:

    • Розробка яскравого дизайну для аватарки та банера.

    • Рекомендації щодо кольорової гами та стилю контенту.

  4. Рекомендації щодо просування:

    • Як залучити цільову аудиторію

    • Поради з органічного та платного просування.

Вимоги до виконавця:

  • Досвід роботи з Telegram-каналами/групами (портфоліо або приклади).

  • Знання сфери арбітражу трафіку та основ інтернет-маркетингу.

  • Креативність і вміння працювати з аудиторією.

Для обговорення деталей пишіть в приватні повідомлення.

Привлечение клиентовПривлечение трафикаСоздание аватарокСоздание баннеров
4 месяца назад
Iglad_Vitalii
Віталій 
44 года
6 месяцев в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Альона
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Іванна
 
23 года
2 года в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад