Привлечение клиентов с рекламой на Facebook

Настроить таргетированную рекламу для агентства создающего сайты. Аудитория весь Узбекистан. Желательно с гарантией результата.

Требования:

- Сертификат или опыт в работе с таргетированной рекламой

- Укажите как можно детально, что входит в вашу услугу (чем детальнее, тем лучше)

- Укажите ваши цены : за настройку таргета + ведение (если есть)

- Укажите бюджет для таргетированной рекламы

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Если меня заинтересует ваше предложение, я предпочитаю связаться по скайпу (аудио звонок) и быстро. Никаких чатов, телеграмма, whatsapp и т. д. (устал ждать пока отвечают)