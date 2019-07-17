·Медицинский центр Леомед формирование контент-плана и его реализация; · сопровождение и наполнение контентомстраниц Facebook, Instagram и Telegram; · настройка рекламы в соц.сетях и GoogleAdWords; · статьи и реклама на внешних ресурсах; · контроль и определение эффективности всехплатных размещений; · работа со СМИ, лидерами ...
Привлечение клиентов с рекламой на Facebook
Настроить таргетированную рекламу для агентства создающего сайты. Аудитория весь Узбекистан. Желательно с гарантией результата.
Требования:
- Сертификат или опыт в работе с таргетированной рекламой
- Укажите как можно детально, что входит в вашу услугу (чем детальнее, тем лучше)
- Укажите ваши цены : за настройку таргета + ведение (если есть)
- Укажите бюджет для таргетированной рекламы
ОЧЕНЬ ВАЖНО:
Если меня заинтересует ваше предложение, я предпочитаю связаться по скайпу (аудио звонок) и быстро. Никаких чатов, телеграмма, whatsapp и т. д. (устал ждать пока отвечают)
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