Привлечение клиентов с рекламой на Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок238 просмотров

Настроить таргетированную рекламу для агентства создающего сайты. Аудитория весь Узбекистан. Желательно с гарантией результата.

Требования:

- Сертификат или опыт в работе с таргетированной рекламой

- Укажите как можно детально, что входит в вашу услугу (чем детальнее, тем лучше)

- Укажите ваши цены : за настройку таргета + ведение (если есть)

- Укажите бюджет для таргетированной рекламы

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Если меня заинтересует ваше предложение, я предпочитаю связаться по скайпу (аудио звонок) и быстро. Никаких чатов, телеграмма, whatsapp и т. д. (устал ждать пока отвечают)

6 лет назад
davron28
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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