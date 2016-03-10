Требуется добавить 2000 подписчиков в группу в ВК. ЦА: компании, организации, ИП, фрилансеры, люди которые занимаются к-л деятельностью сами на себя по всей России. Группа занимается продвижением консалтинговых услуг (подбор, тренинги, вебинары и др.). Подписчики ...
Привлечение подписчиков Вконтакте и Facebook
Необходимо привлечь 150 подписчиков в группы Вконтакте и Facebook.
По всей России, мужчины - 70%, женщины - 30%. Возраст - 23-50
Необходимо, чтобы аккаунты выглядели живыми.
Привлечение необходимо стартовое, исполнителей по таргетированной рекламе просьба не беспокоить.
От исполнителей - стоимость и сроки исполнения работ.
Заявки фрилансеров
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