Привлечение подписчиков Вконтакте и Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок158 просмотров

Необходимо привлечь 150 подписчиков в группы Вконтакте и Facebook.

По всей России, мужчины - 70%, женщины - 30%. Возраст - 23-50

Необходимо, чтобы аккаунты выглядели живыми.

Привлечение необходимо стартовое, исполнителей по таргетированной рекламе просьба не беспокоить.

От исполнителей - стоимость и сроки исполнения работ.

9 лет назад
renatabrandt
Рената 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров