Продвижение

Необходимо создать сценарий для клиентской базы по емаил рассылке. Цель - не терять связи с клиентом и все время подталкивать его к покупке. Жду предложения. Желатьльно, чтобы в команде был копирайтер и дизайнер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен человек или команда для продвижения бренда в соц. сетях. Также в будущем потребуется раскрутка сайта.
Жду ваших предложений.
С уважением,
Максим
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