Продвижение групп вк, инстаграмм, фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок240 просмотров

Для нашего проекта izumrud-cleaning.com.ua требуется продвижение групп в вышеуказанных соц.сетях. Для получения реальных клиентов и переходов на сайт. Есть три готовые группы, которыми занимались сами. Сейчас интересует профессиональная работа. Интересуют такие вопросы:

1. Варианты сотрудничества;

2. Цена и сроки;

3. Что входит в стоимость;

4. Какие гарантии в работе;

Готовы обсудить различные варианты сотрудничества. 

8 лет назад
izumrud-cleaning
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров