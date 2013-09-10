Продвижение группы в контакте

Имеется группа Вконтакте, тематика "нижнее белье". Необходимо продвижение по конкретному городу. Интересуют условия работы и сроки. В заявке указывайте цену. Подробности в личке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ведение группы в контакте.
Тематика: косметология.
Количество постов: 3-6 раз в неделю.
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