Продвижение группы в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка116 просмотров

Александр привет у меня есть группа https://m.vk.com/club107615945 интересует ее продвижение по москве и рязани. Ты можешь мне чем-нибудь помочь? Тебе это интересно?

9 лет назад
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров