Группа по продаже мяса в Воронеже. Ваши предложения по продвижению,примерный план работ,срок и стоимость?
Продвижение группы в ВК
Группа бизнес школы, которая еще и продюсерский центр! С полезными постами, собственными видео-семинарами (которые проходят каждую неделю), интервью с экспертами в различных областях интернет-маркетинга.
Очень хочется увеличить подписчиков, не мертвых душ, а вовлеченных и активных!
Нужен человек из СПБ!!
Заявки фрилансеров
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