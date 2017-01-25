Продвижение группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок159 просмотров

Группа бизнес школы, которая еще и продюсерский центр! С полезными постами, собственными видео-семинарами (которые проходят каждую неделю), интервью с экспертами в различных областях интернет-маркетинга.

Очень хочется увеличить подписчиков, не мертвых душ, а вовлеченных и активных!

Нужен человек из СПБ!!

8 лет назад
svaridzem
Мария 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров