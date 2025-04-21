Продвижение и привлечение клиентов. Создание воронки, чатбота

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Открыт8 заявок34 просмотра

Продвижение в социальных сетях

Привлечение клиентов

Создание воронки и чатбота

ВКонтактеПривлечение клиентовПродвижение в социальных сетяхСоздание чат-ботов
9 дней назад
Наталья
9 дней в сервисе
Была
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Альвина
 
20 лет
9 дней в сервисе
Была
5 дней назад
6 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
6 дней назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
140 отзывов(-2)
7 дней назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
106 отзывов
9 дней назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 отзывов
9 дней назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
9 дней назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Юлия
 
19 лет
5 лет в сервисе
Была
день назад
9 дней назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
9 дней назад