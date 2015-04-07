Продвижение и ведение группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт24 заявки268 просмотров

Создаётся новая группа vk необходимо:

- увеличить аудиторию

- повысить лояльность и доверие к группе

- вывод в топ vk

- администрирование/наполнение (1-2 поста в неделю согласно тематике) возможно мы сами будем писать некоторые статьи

в общем необходим комплексный подход. Если кто-то готов выполнить какой-то из пунктов отдельно - пишите. Рассмотрю все варианты

10 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров