Требуется продвижение группы Вконтакте, сообщество интернет-магазина.Предлагайте Ваши цены и условия.
Продвижение и ведение группы VK
Создаётся новая группа vk необходимо:
- увеличить аудиторию
- повысить лояльность и доверие к группе
- вывод в топ vk
- администрирование/наполнение (1-2 поста в неделю согласно тематике) возможно мы сами будем писать некоторые статьи
в общем необходим комплексный подход. Если кто-то готов выполнить какой-то из пунктов отдельно - пишите. Рассмотрю все варианты
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