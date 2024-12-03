Требуется дизайнер для работы с контентом на платформах YouTube, Instagram и Telegram. Удаленная работа с гибким графиком на частичную занятость (около 4 часов в день). Обсуждение бюджета индивидуально в зависимости от опыта и портфолио.
Продвижение инстаграмм аккаунта
Описание задачи:
Требуется специалист для комплексного ведения Instagram-аккаунта концепт-магазина. Основной фокус — подарочные наборы, стильные и уникальные товары ручной работы. Необходима разработка визуального стиля, создание контента, продвижение страницы и увеличение вовлеченности аудитории.
Обязанности:
Создание и наполнение контента:
Разработка визуальной концепции аккаунта (цветовая палитра, стиль постов, сторис).
Написание текстов для публикаций (посты, рилсы, сторис).
Создание контент-плана на месяц. (я предлагаю)
Подготовка и публикация фото- и видеоконтента.
Продвижение:
Настройка и запуск рекламных кампаний в Instagram.
Работа с хэштегами и геолокацией для увеличения органического охвата.
Взаимодействие с аудиторией (ответы на комментарии и Директ).
Анализ:
Мониторинг и анализ ключевых показателей (охваты, лайки, подписчики).
Предложение идей для улучшения вовлеченности и роста аудитории.
Ожидания:
Опыт ведения аккаунтов в нише подарков, дизайна или лайфстайла.
Знание Instagram-алгоритмов и современных трендов.
Умение создавать уникальный и привлекающий внимание визуал.
Грамотность и креативность в написании текстов.
Понимание работы с таргетированной рекламой.
Что мы предлагаем:
Долгосрочное сотрудничество.
Конкурентная оплата.
Возможность реализовать креативные идеи.
Для отклика предоставьте:
Примеры ваших работ (аккаунты, которые вы вели)..
Ваши расценки и временные рамки.
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