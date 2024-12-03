Продвижение инстаграмм аккаунта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок42 просмотра

Описание задачи:
Требуется специалист для комплексного ведения Instagram-аккаунта концепт-магазина. Основной фокус — подарочные наборы, стильные и уникальные товары ручной работы. Необходима разработка визуального стиля, создание контента, продвижение страницы и увеличение вовлеченности аудитории.

Обязанности:

  1. Создание и наполнение контента:

    • Разработка визуальной концепции аккаунта (цветовая палитра, стиль постов, сторис).

    • Написание текстов для публикаций (посты, рилсы, сторис).

    • Создание контент-плана на месяц. (я предлагаю)

    • Подготовка и публикация фото- и видеоконтента.

  2. Продвижение:

    • Настройка и запуск рекламных кампаний в Instagram.

    • Работа с хэштегами и геолокацией для увеличения органического охвата.

    • Взаимодействие с аудиторией (ответы на комментарии и Директ).

  3. Анализ:

    • Мониторинг и анализ ключевых показателей (охваты, лайки, подписчики).

    • Предложение идей для улучшения вовлеченности и роста аудитории.

Ожидания:

  • Опыт ведения аккаунтов в нише подарков, дизайна или лайфстайла.

  • Знание Instagram-алгоритмов и современных трендов.

  • Умение создавать уникальный и привлекающий внимание визуал.

  • Грамотность и креативность в написании текстов.

  • Понимание работы с таргетированной рекламой.

Что мы предлагаем:

  • Долгосрочное сотрудничество.

  • Конкурентная оплата.

  • Возможность реализовать креативные идеи.

Для отклика предоставьте:

  • Примеры ваших работ (аккаунты, которые вы вели)..

  • Ваши расценки и временные рамки.

SMMНастройка рекламных кампанийПродвижение в социальных сетяхТаргетированная реклама
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