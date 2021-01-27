Продвижение магазина шаров с гелием в соц.сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок329 просмотров
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Нужен специалист по ведению и продвижению аккаунтов в социальных сетях.

Задача - создать продающие аккаунты для последующей генерации заявок на доставку воздушных шаров.

Регион - Москва.

Преимущество исполнителям, работавших в аналогичных нишах и имеющих результат.

3 года назад
igorDeluxe
Игорь 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад