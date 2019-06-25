Продвижение онлайн курсов по программированию ВК(фб, инст)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок222 просмотра

Продвижение онлайн курсов по программированию ВК(фб, инст), нужен человек с подобными кейсами или с хорошим опытом.

Пользовался услугами одной компании, они настроили рекламный кабинет и в итоге не смогли привести нормальное кол-во лидов и теперь не отвечают.

Напишите те, кто действительно может. 

И если знаете какие у вас цифры за лид выходят

6 лет назад
Vlad719
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов

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