Продвижение онлайн курсов по программированию ВК(фб, инст), нужен человек с подобными кейсами или с хорошим опытом.

Пользовался услугами одной компании, они настроили рекламный кабинет и в итоге не смогли привести нормальное кол-во лидов и теперь не отвечают.

Напишите те, кто действительно может.

И если знаете какие у вас цифры за лид выходят