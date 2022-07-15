Требуется создать группу в Facebook на английском языке в гэмблинг-тематике. Необходимо наполнить группу контентом, аналогичным конкурирующим группам, и аккуратно накрутить лайки и подписчиков для создания видимости активности. Важно учесть правила Facebook, чтобы избежать блокировки группы. В случае успешного результата планируется запуск дополнительных групп.