Продвижение сайта через социальные сети и контекстную рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок268 просмотров

Первоочередными задачами - работата с ВК и ее рекламной сетью. Дальше - adwords, yandex direct и другими сервисами, которые можно использовать для продвижения целевого сайта компании (рекламные услуги).

Google Ads
8 лет назад
vladimir_che
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров