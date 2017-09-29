Жидкости для электронных сигарет. Нужно продвигать группы среди целевой аудитории (вейперы от 20 до 35 лет). Способы только белые. В случае хорошего результата, предложим длительное сотрудничество. Ссылки на группы пришлю в личку, ...
Продвижение сайта через социальные сети и контекстную рекламу
Первоочередными задачами - работата с ВК и ее рекламной сетью. Дальше - adwords, yandex direct и другими сервисами, которые можно использовать для продвижения целевого сайта компании (рекламные услуги).
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