Для аккаунта Инстаграм детской мебели необходимо оформить сторис фото и видео. Тематику сторис дам кандидатам. Нужен опыт создания красивого визуала, создания креативных сторис. Оформлять ленту Инстаграм не надо.
Продвижение сайта и соц сетей на аудиторию европы
Создан сайт. работают соц сети. инста, фб , твит. Задача. аудитория европы, америки. Продвижение публикаций и сбора средств в благотворительную организацию. Есть ли такой опыт? работаем в основном с детьми с расстройством аутичного спектра. также продвижение спорта (помощь в организации спортивных клубов и мероприятий)
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