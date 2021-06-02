Продвижение сайта и соц сетей на аудиторию европы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка54 просмотра

Создан сайт. работают соц сети. инста, фб ,  твит. Задача. аудитория европы, америки.  Продвижение публикаций и сбора средств в благотворительную организацию.  Есть ли такой опыт? работаем в основном с детьми с расстройством аутичного спектра. также продвижение спорта (помощь в организации спортивных клубов и мероприятий)

4 года назад
Empathcf20
Владимир 
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Валерий
 
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