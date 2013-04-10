Продвижение сайта в соцсетях

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка147 просмотров

Здравствуйте! Очень нужно грамотно заинтересовать людей регистрироваться на сайте.

Мой сайт oriflames-club.ru Каждый кто регистрируется на сайте, получает свой

такой же сайт в виде поддомена, с своего сайта можно собирать заказы,

регистрировать новых людей. Таким образом получается сеть продаж в виде

ветки. Нужен грамотный подход к

привлечению людей.

12 лет назад
LudmilaOri
Людмила 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов
12 лет назад
$300
30 дней

Заявки фрилансеров

Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов
12 лет назад