Продвижение сервиса финансового анализа

Есть интернет-сервис финансового анализа организаций, который проводит анализ и предоставление финансовой отчетности практически по любой организации.

Целевая аудитория - экономисты, руководители организаций, собственники бизнеса, инвесторы, финансисты, аудиторы, антикризисные управляющие и др..

Нужно организовать продвижение сервиса. Это могут быть различные направления продвижения от соцсетей, до печатных изданий. Сервиспо сути является стартапом. Сайт предоставляет новый вид услуги - финансовый анализ любой организации в стране (содержит республиканскую базу данных). Поскольку услуга является для потребителя новой, то и в поисковых запросах ее мало кто вводит. Нужно продумать концепцию как донести до потребителя то, что это им нужно. Нужны конкретные предложения и видение продвижения. Если сочтете работу перспективной, то буду ждать таковых предложений.