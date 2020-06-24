Продвижение школы шахмат, привлечение новых клиентов.

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Закрыт34 заявки913 просмотров

Шахматная школа для детей и взрослых.

У нас есть несколько направлений занятий:

-Русский язык 

-Ментальная арифметика 

-Шахматы

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

Мадина
 
38 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Бурова
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Конысбек
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ксения
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арсений
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яков
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
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3 года назад
53 отзыва(-1)
5 лет назад
Макс
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Полина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Яна
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
5 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Ярослав
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
39 отзывов
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
44 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Иван
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Дмитро
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
92 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)