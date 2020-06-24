Необходима настройка рекламной кампании для запуска онлайн школы. Соц.сети Facebook / Instagram, а также Google Ads. Будет желательно владеть инструментами настройки кампаний Google Ads, в т.ч. discovery ads для продвижения видео на Youtube-канале. ...
Продвижение школы шахмат, привлечение новых клиентов.
Шахматная школа для детей и взрослых.
У нас есть несколько направлений занятий:
-Русский язык
-Ментальная арифметика
-Шахматы
Заявки фрилансеров
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