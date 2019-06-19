Продвижение соц сетей диджея

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок121 просмотр

необходимо заняться продвижением социальных сетей диджея и наполнением контента, увеличением узнаваемости и тд. Cделать Инстаграм в одном стиле, отражающим суть профессии диджея.

6 лет назад
guest_15613774363724
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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