Продвижение телеграм канала

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Закрыт4 заявки65 просмотров

Нужен человек который знает все тонкости и прелести продвижения телеграмм канала. 
У меня имеется канал с тематикой Крипта, Арбитраж, Обменники. В нем я публикую актуальные связки для заработка на разнице валют(если простым языком). Гео: Страны СНГ
Желательно найти специалиста на долгосрочное сотрудничество
Нужно приводить хорошую и качественную аудиторию, даже тех кто не знаком в этой сфере я смогу обучить

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