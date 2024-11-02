Нужен человек который знает все тонкости и прелести продвижения телеграмм канала.

У меня имеется канал с тематикой Крипта, Арбитраж, Обменники. В нем я публикую актуальные связки для заработка на разнице валют(если простым языком). Гео: Страны СНГ

Желательно найти специалиста на долгосрочное сотрудничество

Нужно приводить хорошую и качественную аудиторию, даже тех кто не знаком в этой сфере я смогу обучить