Ищем арбитражника/Media buyer для работы в сфере Forex и криптовалют. Предлагаем гибкий график, офис в центре Киева, ставку плюс процент от профита. Необходим опыт работы с FB или Google, а также знание крипто/форекс. Обучение и поддержка гарантированы. Возможности карьерного роста и работа с крупными бюджетами.