Продвижение тг канала про психологию и финансы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок262 просмотра

Есть нулевой ТГ канал, нужно раскачать его до 10 тысяч живых подписчиков без накруток.

3 года назад
php_prog
Павел 
34 года
20 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Богдан
 
20 лет
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3 года назад
3 года назад
Денис
 
18 лет
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Был
9 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Карина
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
3 года назад
Віка
 
18 лет
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Была
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3 года назад
Валерий
 
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8 часов назад
92 отзыва
3 года назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-10
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