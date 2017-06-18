Продвижение в инстаграме (SMM)

Интересует продвижение профиля компании в инстаграмме с помощью программы которая считывает подписчиков нужных профилей, делает у них коменты или ставит лайки и тд. Сфера деятельности натуральная косметика. Подаваться только тем кто живет в Киеве, перед началом работы обязательно встреча.