Продвижение в инстаграме (SMM)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует продвижение профиля компании в инстаграмме с помощью программы которая считывает подписчиков нужных профилей, делает у них коменты или ставит лайки и тд.  Сфера деятельности натуральная косметика. Подаваться только тем кто живет в Киеве, перед началом работы обязательно встреча. 

7 лет назад
vikpet86
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Реальные подписчики в группу ВК

    Подписчики в группу: [b] Никакой черной накрутки! [/b] - Все подписчики абсолютно реальные. Никаких ботов! [b] Написать свой план smm-стратегии при отклике! Если нет - не рассматриваем! [/b] - Срок.  - Количество за время.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Facebook реклама

    Необходим специалист по рекламе в ФБ.Есть страничка товара в ФБ. Необходимо создать и настроить промо-акцию товара в ФБ (образец во вложении). Цель рекламы - потенциальный клиент оставляет имейл, а ему на почту приходит скидочный купон на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание постов в группах вк

    Всем привет. Есть группы вк и фб. Тема: интернет маркетинг Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать. Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов. С Вас цены, кейсы, сроки.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-маркетинг.

    Речь идет и качественном с точки зрения СМИ контенте.  Цель - публикация информации о компании на онлайн площадках и печатными СМИ. Формат публикации может быть разный - от перепоста новости компании до интервью.  Задача: необходимо собрать базу тематических ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание постов для группы вк\фб

    Всем привет. Есть группы вк и фб. Тема: интернет маркетинг Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать. Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов. С Вас цены, кейсы, сроки.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение постов, комментариев на форумах, соцсетях, статьях, блогах

    Привет!  Нужно найти релевантные группы в соц. сетях, форумы, блоги, статьи и др. для поста, комментария или открытия новой темы для обсуждения.  Все ссылки необходимо вставить в отчетность (доступ предоставляется).  Вознаграждение, о котором договоримся, выплачивается по факту наличия ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Раcкрутка и ведения страницы в instagram

    Не давно начали продавать женские сумки через instagram .Нужно раскрутить страницу :Прямое привлечение подписчиков,Оптимизация аккаунта,Официальная реклама в Instagram,Еженедельные отчеты. Поработаем для начала,3-4 недели ,если результаты будут удовлетворительными продолжим сотрудничество на постоянной основе.

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Smm продвижение

    есть 2 группы фб и вк Нужно сделать smm продвижение Посты, конкурсы, набрать большую аудиторию. Сделать все четко, профессионально.

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад