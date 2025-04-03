Продвижение в инстаграмм

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Открыт6 заявок14 просмотров

Обеспечить продвижение и ведение сервиса финансового анализа (FinProfi.by) в инстраграмм. Привлечение подписчиков, размещение новостей, популяризация услуг сервиса. Целевая аудитория - юридические лица Республики Беларусь.

Будем ожидать ваших предложений по срокам, стоимости, ожидаемому результату, методах.

InstagramПривлечение подписчиковПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
месяц назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Анна
 
44 года
2 дня в сервисе
Была
2 дня назад
2 дня назад
Ирина
 
34 года
10 месяцев в сервисе
Была
5 дней назад
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
92 отзыва
месяц назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Руслан
 
24 года
месяц в сервисе
Был
15 дней назад
месяц назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)