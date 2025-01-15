Требуется дизайнер для разработки визуала ленты Instagram из 9 постов для психолога. Оформление должно быть современным, использовать личные фото и базовые цвета. Предоставлен пример шрифта и цветовой палитры. Основное внимание уделяется цепляющему и привлекательному дизайну.
Проект для сексолога
Доброго дня.
Необходимо создать и реализовать продвижение проекта (страницы) в инстаграм для работы сексолога.
Подробнее при общении.
Предлагайте Ваш сервис.
Благодарю.
Заявки фрилансеров
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