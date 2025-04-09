Обращался к Валерию на выполнение задачи: СММ социальных сетей: создать лого, содержание, все сети привязать друг ко другу. Валерий быстро откликается на сообщения и с ним удобно вести рабочую коммуникацию, на все вопросы отвечает квалифицированно и идёт навстречу. Он профессионально подошел к задаче, внимательно изучил специфику и грамотно все настроил. Задача выполнена оперативно и с учетом моих пожеланий. Рекомендую как ответственного профессионала.