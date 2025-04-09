Проект smm

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка6 просмотров

Надо сделать smm моих трех соц. сетей фейсбук+инстаграм+линкдин. С единым логотипом и добавить описание.

SMMПродвижение в социальных сетяхСоздание логотипов
24 дня назад
guest_16703240423513
2 года в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
24 дня назад
$20
1 день
Escrow
Обращался к Валерию на выполнение задачи: СММ социальных сетей: создать лого, содержание, все сети привязать друг ко другу. Валерий быстро откликается на сообщения и с ним удобно вести рабочую коммуникацию, на все вопросы отвечает квалифицированно и идёт навстречу. Он профессионально подошел к задаче, внимательно изучил специфику и грамотно все настроил. Задача выполнена оперативно и с учетом моих пожеланий. Рекомендую как ответственного профессионала.
Обязательно советую Павла как заказчика! Все быстро и оперативно решили, оплата в срок и без проблем!

Заявки фрилансеров

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
24 дня назад
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