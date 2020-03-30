Публикации в соц. сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен18 заявок440 просмотров
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На постоянную основу требуется написание постов для соц. сетей.

Инстаграмм ВК

Приветствуется подбор картинок

4 года назад
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$150
30 дней
Всё отлично! Теперь работаем на постоянной основе. Сроки и качество на высшем уровне! Адекватная реакция на просьбы о поправках.
Отличный заказчик. Во время как принятие работы, так и её оплата. Комфортное сотрудничество. Рекомендуем.
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