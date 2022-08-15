Ищется специалист для продвижения сайта компании в социальных сетях, таких как Facebook, Discord, Reddit и TradingView. Необходимо знание методов таргетирования трейдеров на рынках США и Канады для привлечения профессиональных трейдеров и увеличения числа подписчиков на платные услуги компании.
Раскрутить новостной телеграм канал
Раскрутить новостной телеграм канал.
Желательно получить обратную связь с вариантами раскрутки - просто сообщения раскрутим пишите сильно рассматривать не буду.
Заявки фрилансеров
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