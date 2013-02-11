Приветствую вас, друзья. Есть задачи: 1) Пропиарить сайт (on-line курс) в вКонтакте, чтобы собрать участников: http://www.prihojin.ru/dream.html продолжительность 1 нед. Тексты и фото для пабликов есть. 2) Раскрутить группу http://vk.com/school_business_life32 Бюджет пока не определен. Жду от Вас предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Раскрутка группы в ВК по продаже електроники
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