Раскрутка группы в вк и фб

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Завершен1 заявка131 просмотр

Александр. Прошу раскрутить группу в вк. Добавить людей, создать опросы и конкурсы.

10 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$300
2 дня
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Отличный заказчик, который ставит конкретные цели . Оплата за проделанную работу мгновенная Всем рекомендую !

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Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
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