Раскрутка группы вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок235 просмотров

Требуются услуги по раскрутке группы вконтакте.

характеристики аудитории:

Москва

25-45

Мировоззрение=Православие

база для раскрутки, группа 3600 живых подписчиков

около 90 посещений в день

9 лет назад
mkm2
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров