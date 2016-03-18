Нужен репост публикаций из группы FB на другую страницу в FB и в группу ВК. Также репост в Instagram c одной странички на другую. Выходит примерно по 2-3 публикации в день.
Раскрутка группы вконтакте
Требуются услуги по раскрутке группы вконтакте.
характеристики аудитории:
Москва
25-45
Мировоззрение=Православие
база для раскрутки, группа 3600 живых подписчиков
около 90 посещений в день
Заявки фрилансеров
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