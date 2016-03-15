Раскрутка в Instagram (только целевая аудитория)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок141 просмотр

Нужно раскрутить профиль в Instagram (подарки ручной работы), только целевая аудитория.

Подписка только на "живых" активных пользователей.

Ручная фильтрация целевой аудитории по: геолокации, активности, интересам, полу, возрасту.

Исключение не целевых пользователей и коммерческих страниц.

Отписка от подписок.

Для начала нужно ориентировочно 5000 реальных подписчиков.

В ответе, пожалуйста, напишите срок исполнения и ориентировочную стоимость готовой работы. 

Спасибо! 

9 лет назад
Neboshop
Татьяна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров