Подготовьте рассылку в WhatsApp по нашей базе с использованием официального WhatsApp Business API или специализированных сервисов (Wati, Gupshup) для массовой отправки, чтобы минимизировать блокировку и обеспечить высокий процент доставки. Сообщения должны быть лаконичными, персонализированными, с чётким призывом к действию, без спам-фраз. Используйте сегментацию базы, тестируйте перед запуском, а после предоставьте отчёт с метриками: доставленные, прочитанные, отклики.