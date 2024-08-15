Рассылка в WhatsApp (Wati, WhatSender, WaSender)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки43 просмотра

Подготовьте рассылку в WhatsApp по нашей базе с использованием официального WhatsApp Business API или специализированных сервисов (Wati, Gupshup) для массовой отправки, чтобы минимизировать блокировку и обеспечить высокий процент доставки. Сообщения должны быть лаконичными, персонализированными, с чётким призывом к действию, без спам-фраз. Используйте сегментацию базы, тестируйте перед запуском, а после предоставьте отчёт с метриками: доставленные, прочитанные, отклики. 

WhatsAppРассылка сообщений
5 месяцев назад
guest_1733780787120
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Саша
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад