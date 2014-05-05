Размещение по стенам групп в соц сетях

Требуется частичный перенос контента интернет магазина в группу VK (материалы, часть товаров с категориями) и добавление живых пользователей с Сахалинской области, РФ. Цена за наполнение и за 1000 живых пользователей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размещение сообщений по стенам групп в соц сетях (вк, од, фб, мм)
Размещать:
текст, картинку, ссылку.
Объём групп большой, работа на каждый день.
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