Размещение по стенам групп в соц сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок163 просмотра
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Размещение сообщений по стенам групп в соц сетях (вк, од, фб, мм)

Размещать:

текст, картинку, ссылку.

Объём групп большой, работа на каждый день.

10 лет назад
pokerhome
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад