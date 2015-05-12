Есть два ролика, нужно продвинуть - увеличить посещаемость, соответственно нагнать посетителей. Готов оговорить . пишите. Оплата за результат. Яндекс деньги или на банковскую карту
Разместить объявление на музыкальных форумах
Необходимо разместить объявление о покупке песен по рускоязычным музыкальным форумам (география не принципиальна). Текст объявления будет предоставлен.
Активных ссылок не нужно! Это не SEO, просто нужны песни.
Можно хрумером.
База будет предоставлена, форумов порядка 100 штук.
Выбранный исполнитель
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