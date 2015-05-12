Разместить объявление на музыкальных форумах

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка154 просмотра

Необходимо разместить объявление о покупке песен по рускоязычным музыкальным форумам (география не принципиальна). Текст объявления будет предоставлен.

Активных ссылок не нужно! Это не SEO, просто нужны песни.

Можно хрумером.

База будет предоставлена, форумов порядка 100 штук.

10 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stormbehind
Дэнис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$23
10 дней
Хороший, ответственный исполнитель. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще.
Адекватный человек, четко ставит задачу и своевременно оплачивает выполненную работу. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

stormbehind
Дэнис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад