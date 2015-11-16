Разместить тему на форумах где у вас есть регистрация.

Тема будет рассказывать о сайте два в одном - фотохостинг и развлекательный сайт одновременно. Фотохостинги зачастую актуальны для любого форума, поэтому тема не должна вызвать затруднений с размещением у администрации Форума.

Текст можете сами написать, можем предоставить.

Условия:

Если тему по истечению 48 часов удалят, то такая тема не оплачивается.

Жду от вас ссылки на форумы на которые можете разместить, раздел на форуме и количество сообщений у вашего аккаунта.