Разместить тему на форумах где у вас есть регистрация.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки144 просмотра
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Тема будет рассказывать о сайте два в одном - фотохостинг и развлекательный сайт одновременно. Фотохостинги зачастую актуальны для любого форума, поэтому тема не должна вызвать затруднений с размещением у администрации Форума.

Текст можете сами написать, можем предоставить.

Условия:

Если тему по истечению 48 часов удалят, то такая тема не оплачивается.

Жду от вас ссылки на форумы на которые можете разместить, раздел на форуме и количество сообщений у вашего аккаунта.

8 лет назад
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад